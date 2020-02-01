بومبيو: مستعدون لتلبية احتياجات بيلاروس من الطاقة بالكامل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن استعداد بلاده لتزويد بيلاروس بكل ما تحتاجه من موارد الطاقة وبأسعار تنافسية.

وأضاف الوزير الأمريكي بعد محادثات مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي: "شركات الطاقة الأمريكية على استعداد لتزويدكم بكافة موارد الطاقة، بنسبة 100٪ وبأسعار تنافسية".

وأكد بومبيو، أن "الولايات المتحدة تريد بذلك مساعدة بيلاروس في إنشاء دولة ذات السيادة... نحن أكبر منتج لموارد الطاقة في العالم وكل ما عليكم فعله هو إخبارنا والطلب منا".

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وتجدر الإشارة إلى أن عقود توريد النفط الروسي إلى بيلاروس قد انتهت في 31 ديسمبر 2019 ومنذ حينه، يتفاوض الجانبان على التمديد.

وفي 4 يناير، تم استئناف توريد النفط الروسي إلى بيلاروس من قبل الشركات التابعة لرجل الأعمال الروسي ميخائيل غوتسيريف.

من جانبه، كلف لوكاشينكو حكومة بلاده بالبحث عن خيارات بديلة للإمداد ووصلت الدفعة الأولى من النفط النرويجي (حوالي 3.5 ألف طن) صباح 26 يناير إلى بيلاروس لتكريرها، حيث سيستغرق نقل كامل الدفعة المكونة من 86 ألف طن، حوالي أسبوعين.

المصدر: تاس