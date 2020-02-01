تركيا تجلي 42 مواطنا تركيا وأجنبيا من ووهان الصينية

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم السبت أن طائرة خاصة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت منها وعلى متنها 42 شخصا.

وكتب قوجه عبر "تويتر" إن "الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم".

وأشار قوجه إلى عدم رصد أي من أعراض "كورونا" لدى الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم، عقب إخضاعهم لفحص طبي من قبل فريق طبي.

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak. pic.twitter.com/YM6u6FGYX1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2020

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، وصول طائرة عملاقة تابعة للقوات المسلحة، فجر السبت، إلى مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، لإجلاء الرعايا الأتراك، في ظل انتشار فيروس "كورونا الجديد" في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة على متنها فريق طبي يشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحية للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.

المصدر: "الأناضول"