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الكاتب الأمريكي المعروف ستيفن كينغ يحذف حسابه من "فيسبوك" احتجاجا

مجتمع

الكاتب الأمريكي المعروف ستيفن كينغ يحذف حسابه من
AP Elise Amendola
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حذف الكاتب الأمريكي المعروف، ستيفن كينغ، حسابه على "فيسبوك"، احتجاجا على "تدفق المعلومات الكاذبة في الإعلانات السياسية" التي تنشر على موقع التواصل الاجتماعي المذكور.

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ونشر هذا القرار على حسابه في "تويتر"، حيث كتب كينغ: "سأغادر (فيسبوك) أنا غير راض عن تدفق المعلومات الكاذبة المسموح بها في إعلاناته السياسية، ولست متأكدا من قدرته على حماية خصوصية مستخدميه".

واتهم الكاتب هوليوود، سابقا، بترشيح أغلبية الممثلين من البيض وظلم الممثلين الأفارقة، ولاحظ أن الوضع كان أسوأ وقال: "عمري الكبير يمنحني قدرة المقارنة وتذكر الوضع العرقي مع جوائز الأوسكار حيث كان عدة مخرجين أفارقة أمريكيين مرشحين للأوسكار".

في وقت سابق من شهر يناير الجاري، تم الإبلاغ عن زيادة عدد مستخدمي "فيسبوك" الذين يسجلون الدخول بانتظام إلى الشبكة الاجتماعية بنسبة ثمانية في المائة على مدار العام ليصل إلى 2.5 مليار أي حوالي ثلث سكان العالم.

 

المصدر:RT

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