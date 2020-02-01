كورونا.. الإعلان عن تعافي صيني أخضع للحجر الصحي في روسيا

أعلنت سفيتلانا لابا رئيسة هيئة الرقابة على المواد الاستهلاكية والخدمات في إقليم ما وراء البايقال الروسي، أن المواطن الصيني الخاضع للعلاج من كورونا في الإقليم، أخذ يتماثل للشفاء.

وأضافت في حديث للصحفيين: "بدأنا نسجل علامات انحسار المرض، وأخذ يتماثل للشفاء مستفيدا من العلاج المقدم له".

وتم كشف أعراض المرض لدى المصاب عند دخوله أراضي روسيا في إقليم ما وراء البايقال جنوب شرقي سيبيريا، حيث وضع فورا تحت الحجر الصحي وأخضع للعلاج.

وقالت لابا، إنه تم كذلك عزل اثنين من أقارب المصاب لاحتكاكهما به وهما يخضعان حاليا للإشراف الطبي.

وأضافت: "في الوقت الراهن، يمر المواطن الصيني المذكور بفترة نقاهة، ليستعيد خلالها جسمه القدرة على العمل بشكل طبيعي، وتقدم له حاليا كل العلاجات الضرورية بشكل كامل".

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المصدر: إنترفاكس