الممثلية البريطانية لدى بروكسل تنزع العلم الأوروبي عن مبناها (فيديو)
أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على "تويتر" لحظة نزع أحد موظفي الممثلية البريطانية لدى بروكسل، علم الاتحاد الأوروبي عن مبنى الممثلية.
وتخرج بريطانيا اليوم الجمعة من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت سبعة وأربعين عاما، حيث مر خروجها بمراحل عديدة بدأت بالاستفتاء المصيري صيف عام 2016 وتشكيل حكومة تيريزا ماي التي استقالت تحت وطأة بريكست ليخلفها بوريس جونسون الذي سار بخطى حثيثة على طريق الانسحاب ببلاده من الاتحاد.
La répresentation du Royaume-Uni retire le drapeau européen de son fronton #Brexit#BrexitDay 1/2 #AFPpic.twitter.com/ePOKV9vQxy— Marine Laouchez (@marilcz) January 31, 2020
وكانت مواقع بريطانية قد أشارت إلى أن طلب سكان المملكة على علم الاتحاد الأوروبي ذي الـ12 نجمة قد تراجع بنسبة 90 بالمئة منذ الاستفتاء على بريكست.
المصدر: "تويتر" + RT