الممثلية البريطانية لدى بروكسل تنزع العلم الأوروبي عن مبناها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على "تويتر" لحظة نزع أحد موظفي الممثلية البريطانية لدى بروكسل، علم الاتحاد الأوروبي عن مبنى الممثلية.

وتخرج بريطانيا اليوم الجمعة من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت سبعة وأربعين عاما، حيث مر خروجها بمراحل عديدة بدأت بالاستفتاء المصيري صيف عام 2016 وتشكيل حكومة تيريزا ماي التي استقالت تحت وطأة بريكست ليخلفها بوريس جونسون الذي سار بخطى حثيثة على طريق الانسحاب ببلاده من الاتحاد.

وكانت مواقع بريطانية قد أشارت إلى أن طلب سكان المملكة على علم الاتحاد الأوروبي ذي الـ12 نجمة قد تراجع بنسبة 90 بالمئة منذ الاستفتاء على بريكست.

المصدر: "تويتر" + RT