شركات الأدوية تحسب أرباحها مستغلة خطر كورونا

عاد فيروس كورونا المميت بالثراء على العديد من أصحاب أسهم شركات الأدوية، والشركات المصنعة لمنتجات الحماية الكيميائية، التي ارتفعت أسعارها بحدة وسط أنباء انتشار المرض الخطير.

وتدل البورصات أن سعر أسهم شركة Novacyt كان الأكثر ارتفاعا بعد أن أعلنت الشركة عن اختبار لتحديد فيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركة خلال التداول في 31 يناير بنسبة 68.7 في المئة.

كما ارتفعت أسعار أسهم الشركات التي تنتج الكمامات الطبية والمواد الكيميائية الواقية، وبينها شركة Allied Healthcare بنسبة 27.5 بالمائة.

وكذلك ارتفعت أسهم Lakeland Industries بنسبة 5.%، وAlpha Pro Tech بنسبة 6.2%، وأسهم 3M بنسبة 0.3 في المئة.

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كما لوحظ نمو أسهم Inovio بنسبة 13.3 بالمئة، وVir Biotechnology بنسبة 4.7 بالمئة، وNovavax بنسبة 2.3% وGilead Sciences بنسبة 0.05 بالمئة.

وازداد الاهتمام بأسهم Inovio بعد أن أعلنت أنها تلقت منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

المصدر: لينتا رو