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بسبب كورونا.. الصينيون يردون على رسم ساخر مصدره الدنمارك

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بسبب كورونا.. الصينيون يردون على رسم ساخر مصدره الدنمارك
Reuters PKP
الرسم الساخر المثيل للجدل يظهر صورة فيروس كورونا على العلم الصيني
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شن مواطنون صينيون حملة ضد الدنمارك وعلمها ردا على رسم ساخر نشرته صحيفة "يلاند بوستن" الدنماركية يظهر العلم الصيني وعليه صورة فيروس "كورونا" الجديد محل نجوم العلم الخمس.

ونشر صينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور علم الدنمارك وعليه رسومات لجماجم وشعارات نازية بعد نشر الصحيفة الرسم المهين لرايتهم الوطنية.

وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديركسن، أن بلادها "تتمتع بحرية التعبير"، وذلك ردا على طلبات اعتذار أصدرتها بكين التي اعتبرت أن ما أقدمت عليه الصحيفة "شتيمة موجهة للصين".

وكانت السفارة الصينية لدى الدنمارك قد أكدت في وقت سابق أن الرسم المعني "تجاوز الحد الأخلاقي لحرية التعبير وأساء للضمير الإنساني".

المصدر: "ديلي ميل"

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