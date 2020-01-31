بسبب كورونا.. الصينيون يردون على رسم ساخر مصدره الدنمارك

شن مواطنون صينيون حملة ضد الدنمارك وعلمها ردا على رسم ساخر نشرته صحيفة "يلاند بوستن" الدنماركية يظهر العلم الصيني وعليه صورة فيروس "كورونا" الجديد محل نجوم العلم الخمس.

ونشر صينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور علم الدنمارك وعليه رسومات لجماجم وشعارات نازية بعد نشر الصحيفة الرسم المهين لرايتهم الوطنية.

Denmark mainstream media insulted the China national flag with the coronavirus in the name of “free speech”... how do you like these carton you arrogant racist white pig?? #denmark#coronavirus#PrayForWuhan#PrayForChinapic.twitter.com/Pj7joOFIsb — Horace (@Horace36106428) January 30, 2020

وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديركسن، أن بلادها "تتمتع بحرية التعبير"، وذلك ردا على طلبات اعتذار أصدرتها بكين التي اعتبرت أن ما أقدمت عليه الصحيفة "شتيمة موجهة للصين".

Danish newspaper Jyllands-Posten carried a satirical cartoon in which it depicted a distorted Chinese flag with #coronavirus icons replacing the five stars.#CoronavirusOutbreakhttps://t.co/zPPdv5PWpa — News18.com (@news18dotcom) January 30, 2020

وكانت السفارة الصينية لدى الدنمارك قد أكدت في وقت سابق أن الرسم المعني "تجاوز الحد الأخلاقي لحرية التعبير وأساء للضمير الإنساني".

المصدر: "ديلي ميل"