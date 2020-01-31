معهد "باستور" يتوقع تطوير لقاح ضد "كورونا" خلال 20 شهرا

أعلن معهد باستور بفرنسا أنه يعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" القاتل الجديد القادم من الصين 2019-nCoV على أمل أن يصبح متاحا في غضون 20 شهرا.

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وأوضح البروفيسور كريستوف دونفير رئيس وحدة بيولوجيا الفطريات وقدرتها الإمراضية بقسم علم الفطريات، أن المعهد شكل فريقا بحثيا كلفه بتطوير لقاح ضد "كورونا"، وقال: "طورنا منصة تتيح لنا الحصول خلال 8 أشهر على نسخة مضعفة من الفيروس يمكن اختبارها على الحيوانات".

وأضاف: "في نهاية أغسطس سنستطيع الدخول في مرحلة التجارب السريرية، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، سنحصل على لقاح صالح للاستخدام في غضون 20 شهرا".

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد خلال الساعات الـ24 الماضي ليبلغ 213 حسب مجلس الدولة لشؤون الصحة في الصين فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 9690 شخصا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس حالة الطوارئ الدولية بسبب "كورونا" على خلفية الانتشار السريع للفيروس خارج حدود الصين.

المصدر: رويترز







