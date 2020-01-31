مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله والخليل عقب صلاة الجمعة

فضت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة مركزية في بلدة نعلين غربي رام الله، منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن".

إقرأ المزيد

واستخدم الجيش الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، وبدورهم رشق شبان فلسطينيون قوات الجيش بالحجارة، وأضرموا النار في الإطارات.

واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العروب بمحافظة الخليل، وفي بلدة كفر قدوم شرقي نابلس، والأغوار الشمالية، حيث نظمت مسيرات مناهضة للصفقة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وكان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعلن يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بواشنطن عن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: عرب48