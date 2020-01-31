 
مباشر

ترامب يرحب بالناخبين الذين يبتعدون عن الحزب الديمقراطي

أخبار العالم

ترامب يرحب بالناخبين الذين يبتعدون عن الحزب الديمقراطي
Reuters JE/dn
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6i7

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرحب بالناخبين الذين تخلوا عن مساندتهم للحزب الديمقراطي المنافس، مؤكدا أن الحزب الجمهوري سيستقبلهم بـ"ذراعين مفتوحتين".

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "إن الأمريكيين بجميع انتماءاتهم السياسية قد ضاقوا ذرعا بخداع حزب الديمقراطيين في واشنطن، وما يقومون به من أعمال احتيال ومطاردة للساحرات".

وأضاف "الديمقراطيون المسجلون والمستقلون يغادرون الحزب الديمقراطي بأعداد كبيرة، ونحن نرحب بهؤلاء الناخبين في الحزب الجمهوري بذراعين مفتوحتين".

يذكر أن ترامب هو الرئيس الأمريكي الثالث الذي تجري ضده إجراءات العزل خلال تاريخ الولايات المتحدة، حيث يقود جهود العزل نواب ديمقراطيون يتهمون ترامب بممارسة ضغط على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي ترامب في انتخابات 2020.

المصدر: "تويتر" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط