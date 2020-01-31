ترامب يرحب بالناخبين الذين يبتعدون عن الحزب الديمقراطي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرحب بالناخبين الذين تخلوا عن مساندتهم للحزب الديمقراطي المنافس، مؤكدا أن الحزب الجمهوري سيستقبلهم بـ"ذراعين مفتوحتين".

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "إن الأمريكيين بجميع انتماءاتهم السياسية قد ضاقوا ذرعا بخداع حزب الديمقراطيين في واشنطن، وما يقومون به من أعمال احتيال ومطاردة للساحرات".

Americans across the political spectrum are disgusted by the Washington Democrats’ Partisan Hoaxes, Witch Hunts, & Con Jobs. Registered Democrats and Independents are leaving the Democrat Party in droves, & we are welcoming these voters to the Republican Party w/ wide open arms! pic.twitter.com/UCdQXY3vPn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2020

وأضاف "الديمقراطيون المسجلون والمستقلون يغادرون الحزب الديمقراطي بأعداد كبيرة، ونحن نرحب بهؤلاء الناخبين في الحزب الجمهوري بذراعين مفتوحتين".

يذكر أن ترامب هو الرئيس الأمريكي الثالث الذي تجري ضده إجراءات العزل خلال تاريخ الولايات المتحدة، حيث يقود جهود العزل نواب ديمقراطيون يتهمون ترامب بممارسة ضغط على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي ترامب في انتخابات 2020.

المصدر: "تويتر" + RT