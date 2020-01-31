ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين جراء القصف الإيراني لقاعدتين في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة جديدة لارتجاج الدماغ لدى الجنود الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدتين في العراق، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

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وقالت شبكة nbcnews إن 39 جنديا عادوا إلى الخدمة، في حين أن إصابات الجميع "خفيفة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

وفي 8 يناير الجاري، قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

المصدر: وكالات