كولومبيا ترفض التطبيع مع فنزويلا

رفضت كولومبيا مقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي للصحفيين اليوم الخميس: "لا نرى إمكانيات كثيرة لتوفير الخدمات القنصلية وغيرها في فنزويلا بسبب الاعتداءات المستمرة من قبل الدكتاتورية ضد الكثير من الدول التي ترفضها".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اقترح أمس الأربعاء عودة العلاقات القنصلية بين بلاده وكولومبيا.

وجاء اقتراح مادورو على خلفية قضية عالقة بين البلدين، حيث تطالب كولومبيا بتسليم السناتورة الكولومبية السابقة آيدا مرلانو المطلوبة في وطنها بتهم تقديم الرشاوى للناخبين وشراء أصواتهم عام 2018، والتي تم توقيفها في فنزويلا هذا الشهر بعد هروبها من كولومبيا.

والجدير بالذكر أن فنزويلا قطعت العلاقات مع كولومبيا في فبراير الماضي بعد مساعدة الأخيرة للمعارضة الفنزويلية على نقل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا دون موافقة كاراكاس، كما اعترفت كولومبيا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في يناير 2019.

المصدر: رويترز