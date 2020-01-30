واشنطن تجلي عددا من موظفي سفارتها في بكين

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها وافقت على إجلاء جزء من موظفي سفارتها في بكين والقنصليات في بعض المدن الصينية على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح بيان عن الخارجية الأمريكية أنه سيتم إجلاء الموظفين غير الأساسيين عن السفارة في بكين والقنصليات في كل من تشنغدو وغوانزو وشنغهاي وشنيانغ.

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وأضاف البيان أن هذه الخطوة اتخذت في ظل المشاكل اللوجستية الناجمة عن القيود المفروضة على النقل، وانطلاقا من ضرورة الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 7 آلاف شخص وقد وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 170 حالة.

المصدر: رويترز