طائرة استطلاع أمريكية مسيرة تنفذ مهمة قرب أجواء روسيا الجنوبية

نفذت طائرة استراتيجية ثقيلة مسيرة من طراز "RQ-4A Global Hawk" تابعة لسلاح الجو الأمريكي عملية استطلاع جديدة استغرقت عدة ساعات فوق المياه الدولية قبالة سواحل روسيا على البحر الأسود.

ووفقا لمواقع متخصصة في مراقبة الملاحة الجوية، أجرت طائرة "غلوبال هوك" التي تحمل رقم 04-2021، وأقلعت يوم الخميس من قاعدة "سيغونيلا" الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، رحلة استطلاعية استمرت ست ساعات ونصف الساعة، في الأجواء المحاذية لسماء روسيا على طول الساحل الروسي على البحر الأسود.

إقرأ المزيد

وتشير بيانات مواقع الرصد الجوي إلى أن الطائرة الأمريكية المسيرة، بدأت بالاقتراب من أجواء الساحل الروسي، في حوالي الساعة 15:55 بتوقيت موسكو (12:55 بتوقيت غرينتش)، ونفذت ما لا يقل عن خمس رحلات على طول الخط من الجانب الغربي لشبه جزيرة القرم الروسية، وعلى طول السواحل الجنوبية الغربية والجنوبية، وجنوب مضيق كيرتش، وعلى طول ساحل منطقة كوبان حتى سوتشي الكبرى.

ونفذت الطائرة المسيرة وهي قادرة على إجراء استطلاع جوي على عمق 200 كيلومتر من أراضي الخصم عملياتها على بعد نحو 45 كم من الساحل الروسي، فوق المياه الدولية للبحر الأسود على ارتفاع 16 ألف متر، واقتربت من ساحل مدينة سيفاستوبول، لمسافة 33 كم.

وعبرت الطائرة الأمريكية المسيرة بعد إقلاعها من صقلية، المجال الجوي لليونان وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، متجهة إلى الحدود الروسية.

المصدر: إنترفاكس