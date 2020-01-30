البنتاغون يزود الغواصات الذرية برؤوس نووية محدودة القوة

باشر البنتاغون بتزويد الصواريخ العابرة للقارات Trident D5 المركبة على الغواصات الذرية الاستراتيجية، برؤوس نووية محدودة القوة التفجيرية من طراز W76-2.

وقالت رابطة العلماء الأمريكيين FAS، إن الغواصة النووية "تينيسي" غادرت في نهاية ديسمبر 2019 قاعدة الغواصات الاستراتيجية في كينغ باي بمهمة قتالية في المحيط الأطلسي، وهي تحمل صواريخ مزودة برؤوس نووية من طراز W76-2.

ومن المتوقع أن يتم تزويد صاروخ أو صاروخين، من الصواريخ العشرين الموجودة في كل من الغواصات الذرية الـ14 الموجودة لدى الجيش الأمريكي، برؤوس W76-2 ليحمل كل من هذه الصواريخ، رأسا أو أكثر من الرؤوس القتالية من هذا النوع.

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وتصل قوة كل رأس إلى ثلث قوة القنبلة الأمريكية التي تم إسقاطها على هيروشيما.

أما الصواريخ الـ18 الباقية في كل غواصة، ستحمل رؤوسا قتالية من طراز W76-1 بقوة 90 كيلوطنا ومن طراز W88 بقوة 455 كيلوطنا.

المصدر: إنترفاكس