حيرة بين مستخدمي "غوغل" بسبب تشابه التسمية بين فيروس كورونا وجعة "كورونا" المكسيكية

أصيب العديد من الأمريكيين بالحيرة بعد أن لجؤوا لمحرك البحث "غوغل" لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا القاتل، ليفاجؤوا بظهور نتائج حول جعة مكسيكية تحمل نفس الاسم.

وحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تزايدت عمليات البحث عن "كورونا بير" و"فيروس كورونا بير" منذ تأكيد أولى الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وزادت عمليات البحث عن كلا العبارتين بأكثر من 1100 بالمائة، وفقا لبيانات "غوغل تراندس"، فمن المحتمل أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين كتبوا كلمة "كورونا"، أضاف "غوغل" تلقائيا كلمة "جعة" أو "فيروس"، الأمر الذي يفسر ظهور الجعة في رأس صفحة البحث.

وتم البحث عن عبارة "فيروس كورونا بير" بشكل كبير في هاواي وكالفورنيا وواشنطن على مدار الأيام السبعة الماضية وفي الوقت ذاته، كان سكان نيو مكسيكو ونيبراسكا وكانساس هم الأكثر بحثا عن مصطلح "فيروس الجعة".

كما أظهرت بيانات "غوغل تراندس" أيضا أنه في الأسبوع الماضي، كانت سنغافورة وكمبوديا وسريلانكا وأستراليا ونيوزيلندا أكثر البلدان التي بحث مواطنوها عن "فيروس كورونا بير".

ويأتي اسم فيروس كورونا من الكلمة اللاتينية corōna التي تعني التاج أو الطوق، وعندما يتم النظر إلى الفيروس تحت المجهر، يمكن للمرء أن يرى بنية خارجية مع طفرات صغيرة تشبه التاج تخرج منه.

المصدر: "ديلي ميل"