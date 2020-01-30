البنتاغون ينفي مقتل موظفين في CIA بتحطم طائرة الشحن الأمريكية في أفغانستان

نفى البنتاغون سقوط قتلى من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية CIA جراء تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية في أفغانستان الاثنين الماضي.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن حادث الطائرة أودى بحياة ضابطين في القوات الجوية الأمريكية، هما المقدم بول فوس والنقيب رايان فانوف.

وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة قامت بنقل القتيلين وتجري تحقيقا في أسباب الحادث.

جدير بالذكر أن طائرة عسكرية أمريكية من نوع "Bombardier E-11A" تحطمت في ولاية غزني الأفغانية في 27 يناير الجاري.

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت عن إسقاط الطائرة، وتحدثت عن وجود موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكن البنتاغون أكد عدم وجود أي دليل على إسقاط الطائرة.

من جهتها، أفادت بعض التقارير الإعلامية الإيرانية بأن بين ضحايا الحادث ضابطا رفيعا في الاستخبارات الأمريكية، كان وراء اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: وكالات