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الصين.. حمالات الصدر تعوض الفاقد في كمامات الحماية من كورونا (صور)

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الصين.. حمالات الصدر تعوض الفاقد في كمامات الحماية من كورونا (صور)
Reuters DL/IVE
أشخاص يستخدمون الثياب للوقاية من كورونا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمواطنين صينيين يستخدمون قشر البطيخ والبرتقال وحمالات الصدر من أجل تغطية أنوفهم وأفواههم لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن المواطنين الصينيين الذين لم يتمكنوا من شراء الكمامات لنفاد مخزونها من الأسواق، استخدموا قشور الفواكه وأقنعة مصنوعة من القوارير البلاستيكية لوقاية أنفسهم من العدوى.

وتظهر الصور التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يضعون قشور البرتقال والليمون الهندي كأقنعة، في حين أخذ آخرون الأمر على محمل السخرية واستخدموا الخس لتغطية وجوههم.

يذكر أن الشركات الصينية اضطرت للعمل لساعات إضافية لتوفير الأقنعة الواقية للمواطنين مع تزايد الطلب عليها، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بالفيروس لتصل إلى 8 آلاف و200 حالة.

المصدر: "ديلي ميل"

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