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روسيا.. الحجر على قادمة من الصين يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

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روسيا.. الحجر على قادمة من الصين يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا
Sputnik
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حجرت السلطات في مدينة ياقوتسك في أقصى شرقي روسيا على مواطنة قادمة من الصين، سجلت أجهزة الرقابة على القادمين ارتفاع حرارتها، ما أثار الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا القاتل.

وذكر مصدر في المديرية الإقليمية للرقابة الصحية، أنه تم اكتشاف هذه العلامات لدى الراكبة التي وصلت على متن رحلة جوية من هاربين الصينية، وذلك عند فحصها عن بعد.

وأضاف: "تم استدعاء فريق الإسعاف ونقل المريضة إلى مستشفى للأمراض المعدية، وهي تخضع حاليا لإشراف طبي مع تشخيص أولي لإصابتها بالتهاب فيروسي تنفسي حاد. وتم إرسال عينات أخذت من المريضة إلى المختبر للحصول على قائمة كاملة للمسببات المحتملة للمرض، بما فيها عدوى فيروس كورونا الجديد".

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وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، الواقعة في القسم الأوسط من البلاد.

واكتشف الخبراء لاحقا أن المرض ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر بالعدوى.

المصدر: إنترفاكس  

 

 

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