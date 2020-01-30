إسبر: لن ننسحب من إفريقيا كليا بل نعدل وجودنا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده لا تعتزم سحب جميع قواتها المتمركزة في غرب إفريقيا، بل ستجري تعديلا على تعدادها في إطار استراتيجيتها العالمية لإعادة الانتشار.

وقال إسبر اليوم الخميس: "لن ننسحب كليا من إفريقيا. نعمل على تعديل وجودنا هناك، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن بعد".

وأضاف: "علينا أن نتأكد أولا أننا نضع أولوياتنا بشكل صحيح وننشر القوات طبقا لمهامها. ويدور الحديث عن تعديل تعدادها وأماكن انتشارها كي نولي اهتماما أكبر للمنافسة بين القوى العظمى وأقل لعمليات مكافحة الإرهاب".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت في ديسمبر الماضي، بأن البنتاغون يدرس مقترحات تتعلق بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في دول غرب إفريقيا بشكل ملحوظ وصولا إلى السحب الكامل.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تنظر في إمكانية وقف مساعداتها للجيش الفرنسي في عملياته ضد المسلحين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وسحب القوات من القاعدة العسكرية للطائرات من دون طيار في مدينة أغاديز في النيجر.

وأضافت أن سبب هذه المناقشات يعود إلى سعي واشنطن لتقليل عدد مهماتها العسكرية المنتشرة حول العالم لتحويل كامل طاقاتها إلى مواجهة التحديات النابعة من القوى الكبرى مثل روسيا والصين.

المصدر: وكالات