بدء قناة إنسانية سويسرية بتزود إيران بالغذاء والدواء

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الخميس، أن قناة إنسانية تتكفل بنقل الغذاء والدواء للشعب الإيراني دون تجاوز العقوبات الأمريكية، قد بدأت عملياتها التجريبية.

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وأضافت الحكومة السويسرية في بيانها أن هذا المشروع الذي جرى العمل عليه منذ 2018 قد بدأ بإرسال دفعة أولية من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان وزراعة الأعضاء إلى إيران، وتتجاوز قيمة هذه الدفعة 2.5 مليون دولار.

يذكر أن الغذاء والأدوية، غير مشمولة بالعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

غير أن العديد من المصارف امتنعت عن التعامل مع إيران في إتمام الصفقات الإنسانية، بعد الإجراءات الأمريكية التي استهدفت مبيعات النفط والنشاطات المالية الإيرانية.

المصدر: "رويترز"