واشنطن: الشركات الأمريكية ستغادر الصين تحت ضغط كورونا

رجح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أن يؤدي تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الجديد 2019nCoV كورونا إلى مغادرة الشركات الأمريكية الصين، أو تعليق نشاطها هناك.

وقال الوزير في حديث لـFox Business اليوم: " هذا الفيروس، يعتبر عاملا جديدا يجب على الناس أخذه بالاعتبار. لذلك أعتقد أن فيروس كورونا سيساعد في الإسراع في عودة فرص العمل إلى أمريكا الشمالية، أي إلى الولايات المتحدة وربما أيضا إلى المكسيك".

جدير بالذكر، أن روس أجل زيارة إلى الصين كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب فيروس كورونا الجديد، حيث كان سيبحث في بكين الخطوات التالية في اتفاق التجارة معها.

إقرأ المزيد

ويواصل فيروس "كورونا" انتشاره في العالم، حيث سجلت إصابات بهذا الوباء في ما لا يقل عن 17 دولة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 8 آلاف، توفي منهم 170.

المصدر: تاس