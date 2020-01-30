فرنسيون يناشدون القرم الروسية الإقامة

أعلن يوري غيمبل عضو برلمان جمهورية القرم الروسية، أن مواطنين فرنسيين هاجر أجدادهم من القرم في عشرينات القرن الماضي إلى فرنسا، طالبوا برلمان الجمهورية بمساعدتهم في العودة إلى روسيا.

وأضاف أن مجموعة المواطنين الفرنسيين، ستزور شبه جزيرة القرم هذا العام للتعرف والاطلاع.

وتابع: "سنعرفهم على تاريخ القرم وماضيه البطولي. كانت توجد في القرم جالية فرنسية كبيرة نسبيا في أوقات مضت".

وأعلن رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف أن أكثر من 50 ألف مواطن أوكراني هاجروا إلى القرم منذ 2014.

وأوضح أن سبب ذلك، يعود لعلاقات القربى والصداقة بين سكان الجمهورية وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي