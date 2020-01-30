البرلمان الفرنسي يتحرك لمواجهة "اغتصاب الأطفال" عبر الإنترنت

بدأ البرلمان الفرنسي هذا الأسبوع، في إعداد مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على من يشاهدون الاعتداءات الجنسية ضد القصر أو يطلبون ممارستها معهم عبر الإنترنت.

وأشارت مواقع فرنسية إلى أن نحو 45 ألف فرنسي يقومون بتحميل أو مشاهدة مقاطع فيديو تظهر عمليات اعتداء جنسي على الأطفال، في حين يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث أشار موقع europe1 إلى أن نحو 300 مستخدم في فرنسا طلبوا ممارسة الجنس وتعذيب أطفال يعيشون في بلدان فقيرة، على أن يقوموا بتصوير أنفسهم ونشر مقاطع فيديو لاعتداءاتهم على الأطفال في الإنترنت.

وأوضح موقع "لوفيغارو" أن هذا النوع الجديد من الجرائم السيبرانية يتم على مرحلتين هما "الطلب"، ثم "التنفيذ"، حيث تتم المفاوضات في هذا الشأن على منتديات وفي مجموعات تواصل خاصة بالمتحرشين بالأطفال.

المصدر: مواقع فرنسية