لافروف يزور فنزويلا في 7 فبراير

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور فنزويلا في 7 فبراير المقبل، حيث سيلتقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضافت زاخاروفا في موجز صحفي اليوم: "سيؤدي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى فنزويلا في 7 فبراير المقبل، حيث سيعقد مباحثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

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وأشارت إلى أنه سيتم خلال الزيارة تبادل الآراء حول الوضع في فنزويلا، وآفاق العثور على حلول سياسية للخلافات الداخلية في فنزويلا، على أساس الحوار الوطني الشامل في إطار الدستور ودون تدخل تخريبي أو بالقوة من الخارج.

المصدر: تاس