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تشاووش أوغلو: على أولاد أوروبا العنصريين أن يلزموا حدودهم

أخبار العالم

تشاووش أوغلو: على أولاد أوروبا العنصريين أن يلزموا حدودهم
Reuters
زير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
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انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بشدة تمزيق النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي العلم التركي، قائلا إنه "على أولاد أوروبا اللامبالين والعنصريين، أن يلزموا حدودهم".

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وجاء في تغريدة نشرها أوغلو عبر "تويتر": "هذه العقلية العنصرية تدرك أفضل كيف أننا كسرنا الأيدي التي طالت علمنا ورميناها في البحر... على أولاد أوروبا العنصريين أن يلزموا حدودهم".

ودعا أوغلو البلدان الأوروبية إلى التصدي للعنصرية ومعاداة الإسلام، قائلا: "سيظل علمنا مرفرفا بشرف في كل مكان وعلى البرلمان الأوروبي أن يقوم بما يلزم إزاء هذه السخرية".

وكان النائب اليوناني لدى البرلمان الأوروبي لونيس لاغوس، قد مزق العلم التركي خلال جلسة حول "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" ببحر إيجة.

وأكد البرلماني اليوناني أن "المهاجرين الذين يصلون إلى جزر بلاده، يعتدون على السكان المحليين".

المصدر: الأناضول

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