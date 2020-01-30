كوريا الجنوبية تقدم دعما عاجلا قدره 5 ملايين دولار للصين

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن قرارها تقديم دعم عاجل قدره 5 ملايين دولار إلى الصين، التي ينتشر فيها فيروس "كورونا" الجديد بوتيرة سريعة.

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ومن المقرر أن تقدم سيئول من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مليوني كمامة، ومليون كمامة طبية و100 ألف من السترات الواقية والنظارات على حد سواء إلى الصين نظرا لحاجتها الملحة إلى الإمدادت الطبية.

وسيتم تسليم بعض الإمدادات الطبية إلى الصين، عبر طائرة مستأجرة ستغادر مساء اليوم إلى مدينة ووهان، التي ظهر فيها فيروس "كورونا" الجديد بوسط الصين، لإجلاء الكوريين الجنوبيين.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية منتجات بقيمة 300 ألف دولار إلى مدينة تشونغتشينغ القريبة من ووهان.

وتتشاور الحكومة الكورية الجنوبية حاليا مع الحكومة الصينية حول المناطق الإضافية المحتاجة إلى دعم.