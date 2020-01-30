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الرئيس الفلبيني يأمر أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة

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الرئيس الفلبيني يأمر أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة
Reuters /FW1F/William Maclean
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
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أمر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، جميع أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة، بعد اتخاذ واشنطن قرارا بوضع رئيس الشرطة الفلبيني السابق على قائمتها السوداء.

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وقال وزير الداخلية الفلبيني، إدواردو أنو، خلال لقائه بصحفيين: "الليلة الماضية، أصدر الرئيس مرسوما لأعضاء الحكومة يأمرهم فيه بعدم السفر إلى الولايات المتحدة"، مضيفا "سوف نحترم تعليمات الرئيس".

ولفت إلى أن قرار منع السفر إلى الولايات المتحدة جاء بعد تأكد الرئيس من أن السلطات في واشنطن ألغت تأشيرة الرئيس السابق للشرطة الوطنية الفلبينية، رونالد ديلا روزا.

من جهته، أشار ديلا روزا، إلى أن السلطات الأمريكية لم توضح له سبب حرمانه من التأشيرة، غير أنه لم يستبعد أن يكون لذلك علاقة بدوره في الحرب التي قادها ضد المخدرات تحت إشراف الرئيس دوتيرتي، والتي خلفت مقتل نحو 6 آلاف شخص يشتبه في أنهم كانوا مدمنين أو تجار مخدرات.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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