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بلدان إضافيان يعلنان رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

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بلدان إضافيان يعلنان رصد أول حالة إصابة بفيروس
Reuters CGR/THO
أشخاص يرتدون أقنعة واقية للحماية من فيروس كورونا الجديد
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أعلنت كل من الهند والفلبين، اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد على أراضيهما.

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وقالت الحكومة الهندية في بيان، إن حالة الإصابة الأولى ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد، مضيفة أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس، وأن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.

وفي الفلبين، أفاد وزير الصحة، فرانسيسكو دوكيه، في مؤتمر صحفي بأن الفحوص أكدت إصابة صينية (38 عاما)، جاءت من مدينة ووهان التي شهدت تفشي الفيروس يوم 21 يناير.

وأضاف دوكيه أن المريضة المعزولة داخل مستشفى حكومي لا تظهر عليها أعراض المرض حاليا.

المصدر: "رويترز"

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