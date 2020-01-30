بكين ترصد مليارات الدولارات لمكافحة "كورونا"

أعلنت بكين أنها خصصت ما يعادل نحو 4 مليارات دولار لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، الذي يتفشى في البلاد منذ ديسمبر الماضي.

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وقالت وزارة المالية الصينية اليوم الخميس، إن المؤسسات المالية في البلاد رصدت حتى الآن 27,3 مليار يوان من الأموال الإضافية لإجراءات الوقاية من الفيروس والحد من تفشيه.

وذكرت السلطات، أن عدد ضحايا "كورونا" بلغ 170 شخصا، وأصيب 7711 آخرين في الصين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى.

المصدر: "نوفوستي"