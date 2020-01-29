نتنياهو وإسبر يبحثان التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، في واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، حسبما أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال المكتب، في بيان، إن الطرفين بحثا "تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، الذي وصل إلى ذروة جديدة وسيتعمق أكثر".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو وإسبر بحثا أيضا "التهديدات الإقليمية وعلى رأسها إيران".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية وصل إلى واشنطن، الاثنين الماضي، تلبية لدعوة من الإدارة الأمريكية.

وأمس الثلاثاء، شارك نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة نشر الولايات المتحدة "رؤية" الإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة إعلامية تحت مسمى "صفقة القرن".

المصدر: RT