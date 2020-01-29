إسرائيل تمنع نائبة عربية من خوض انتخابات الكنيست بدعوى "تأييدها للإرهاب"

قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل منع النائبة العربية هبة يزبك من خوض الانتخابات التشريعية القادمة، متهمة إياها بـ"التعبير عن دعمها للإرهابيين".

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وبعد مشاورات متوترة، صوت 27 عضو في اللجنة لصالح شطب ترشيح يزبك، العضو في التجمع الوطني الديمقراطي المنتمي إلى القائمة العربية المشتركة، في انتخابات الكنيست الثالث على التوالي المقرر تنظيمها في مارس، مقابل تسعة معارضين لهذه الخطوة.

وجاء هذا القرار بدعوى أن النائبة أعربت عن دعمها للسجناء الفلسطينيين المدانين بـ"الإرهاب"، غير أن يزبك شددت على أنها لم تدعم الإرهاب بل إعادة تأهيل السجناء الفلسطينيين في المجتمع.

وأشارت النائبة إلى أنها كانت تناضل طيلة حياتها من أجل السلام والعدالة وضد العنف، متهمة اليمين المتطرف بـ"محاولة إخفاء الظلم الحقيقي للاحتلال والحصار".

المصدر: هآرتس