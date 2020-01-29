مسؤول إسرائيلي: محاكمة نتنياهو ستستغرق سنوات وبإمكانه البقاء في الحكم خلالها

أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر أن تستغرق محاكمته باتهامات فساد ست-سبع سنوات ويسعى إلى البقاء في الحكم خلالها.

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الذي ذكرت أنه من محيط نتنياهو قوله: "سيخوض الانتخابات وسيحقق فوزا، ولن تكون له أي مشكلة مع المحاكمة. لن يضطر نتنياهو إلى تقسيم وقته بين مكتب رئيس الوزراء وقاعة المحكمة، وسيظهر فقط عندما سيتعين عليه الإدلاء بالإفادات".

وأشار المسؤول إلى أن القضاء سيضطر قبل ذلك إلى استدعاء مئات الشهود الآخرين في قضايا الفساد الثلاث التي يواجه فيها رئيس الوزراء اتهامات جنائية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل