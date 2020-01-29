ظريف: الولايات المتحدة لن تكون أبدا وسيطا صادقا

جدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، انتقاداته الموجهة ضد "رؤية" الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

وفي تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر"، شبّه ظريف مصير الفلسطينيين في ظل الظروف التي رسمتها خطة السلام الأمريكية لدولتهم، بمصير السود في جنوب إفريقيا في ظل نظام "الأبارتهايد" العنصري، قائلا: "هل كان مانديلا يتصور أن بانتوستانات ستعاود الظهور بعد عقود مضت على تحرير جنوب إفريقيا؟".

واعتبر الوزير الإيراني أن "الرؤية للسلام" أشبه بـ "طريق سريع إلى الجحيم".

Could Mandela ever have imagined re-emergence of BANTUSTANS, decades after liberation of South Africa?



"Vision for Peace" looks more like "Highway to Hell".



We Muslims need to wake up: The U.S. never was—and can never be—anything resembling an honest broker.#Unite4Palestinepic.twitter.com/yVh8rLjYwE — Javad Zarif (@JZarif) ٢٩ يناير ٢٠٢٠

وختم ظريف بالقول: "على المسلمين أن يستيقظوا: الولايات المتحدة لم تكن قط ولن تكون أبدا وسيطا صادقا".

المصدر: إرنا