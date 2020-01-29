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ظريف: الولايات المتحدة لن تكون أبدا وسيطا صادقا

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ظريف: الولايات المتحدة لن تكون أبدا وسيطا صادقا
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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جدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، انتقاداته الموجهة ضد "رؤية" الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وفي تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر"، شبّه ظريف مصير الفلسطينيين في ظل الظروف التي رسمتها خطة السلام الأمريكية لدولتهم، بمصير السود في جنوب إفريقيا في ظل نظام "الأبارتهايد" العنصري، قائلا: "هل كان مانديلا يتصور أن بانتوستانات ستعاود الظهور بعد عقود مضت على تحرير جنوب إفريقيا؟".

واعتبر الوزير الإيراني أن "الرؤية للسلام" أشبه بـ "طريق سريع إلى الجحيم".

وختم ظريف بالقول: "على المسلمين أن يستيقظوا: الولايات المتحدة لم تكن قط ولن تكون أبدا وسيطا صادقا".

المصدر: إرنا

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