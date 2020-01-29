وزارة الطيران الأفغانية: عطل فني وراء تحطم الطائرة الأمريكية في ولاية غزني

أعلنت وزارة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن سبب تحطم الطائرة الأمريكية في ولاية غزني بوسط أفغانستان يعود إلى مشاكل فنية.

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ونقلت قناة "1 تي في" المحلية عن مدير إدارة مراقبة الحركة الجوية بالوزارة، غلام معصوم معصومي، قوله إن الحادث وقع بسبب تعطل محرك الطائرة​​​. وأكد معصومي أن الإدارة كانت على اتصال بالطيار، الذي حاول القيام بهبوط اضطراري في مطار بولاية "بكتيكا" المجاورة، وتم توجيه الطائرة إلى مطار "شارانا".

وتحطمت طائرة Bombardier E-11A، يوم الاثنين الماضي، في ولاية غزني في أفغانستان. ووردت تقارير سابقا بأن حركة "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، لكن البنتاغون أكدت أن لا شيء يشير إلى أن نيران العدو كانت وراء الحادث.

المصدر: سبوتنيك