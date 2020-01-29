"لوفتهانزا" تعلق الرحلات من وإلى الصين على خلفية انتشار "كورونا"

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين حتى 9 من فبراير المقبل.

وقالت "لوفتهانزا" في بيان إنها ستواصل الرحلات إلى هونغ كونغ، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير، لأسباب تتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت مجلة "بيلد" الألمانية أن شركة "لوفتهانزا" ألغت كل رحلاتها إلى الصين بعد الكشف عن أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس "كورونا" لدى أحد ركاب طائرة كانت تنفذ رحلة من فرانكفورت الألمانية إلى نانجينغ الصينية، اليوم الأربعاء.

وبحسب الحصيلة الجديدة التي نشرتها السلطات الصينية اليوم الأربعاء، فقد ارتفع عدد المواطنين المصابين بفيروس "كورونا" الجديد إلى 6078، مع تأكيد أكثر من 1500 إصابة منذ يوم الثلاثاء.

المصدر: Bild + رويترز