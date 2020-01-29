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إسرائيل تقول إنها أفشلت هجوما إلكترونيا "خطيرا" على محطة كهرباء

أخبار العالم

إسرائيل تقول إنها أفشلت هجوما إلكترونيا
Reuters AC/LA/gk
منشأة للطاقة الكهربائية في إسرائيل -أرشيف-
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أحبطت قبل بضعة أشهر، هجوما إلكترونيا كبيرا على واحدة من محطاتها للطاقة.

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وأوضح شتاينيتز خلال مؤتمر عقده في تل أبيب، أن الهجوم كان "محاولة خطيرة ومعقدة للغاية، للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها".

وأشار يوسي شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال في شركة الكهرباء المملوكة للحكومة، إلى أنه على علم بالواقعة، رغم أنها لم تستهدف أيا من محطات الشركة التي تنافسها شركات صغيرة في تزويد المدن الإسرائيلية بالطاقة الكهربائية.

وذكر شنيك أن "حركة المقاومة الإسلامية" الفلسطينية حماس، و"حزب الله" اللبناني، و"دولا لا تحب إسرائيل" مثل إيران يعتقد أنها المسؤولة عن معظم الهجمات.

المصدر: "رويترز"

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