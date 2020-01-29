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تقارير سرية تكشف تعرض الأمم المتحدة للقرصنة

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تقارير سرية تكشف تعرض الأمم المتحدة للقرصنة
Reuters
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تعرض مقر الأمم المتحدة للقرصنة، وفقا لما ذكرته تقارير سرية داخلية من مكتب المعلومات والتكنولوجيا التابع لها.

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وذكرت صحيفة أسوشييتد برس، التي حصلت على نسخة من التقارير السرية أن عشرات محركات البحث تعرضت لـ "التهديد" في مكاتب الأمم المتحدة في فيينا وجنيف، بينها 42 جهازا مقرصنا و25 أخرى في حالة اشتباه.

وقال جيك ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة البيانات Rendition Infosec وقراصنة الحكومة الأمريكية السابقين، عن تقرير الأمم المتحدة: " يبدو الاختراق بالتأكيد بمثابة تجسس".

وأضاف: " المهاجمون لديهم هدف في الاعتبار ويقومون بنشر برامج ضارة على الأجهزة التي يعتقدون أنها تخدم غرضا ما بالنسبة لهم".

وكان موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من بين المواقع التي تعرضت للهجوم الإلكتروني، وهو المعروف بانتقاداته العلنية في وجه الحكومات المستبدة في التنديد بانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة أسوشييتد برس

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