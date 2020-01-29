"يوتيوب" يشطب حساب قناة إيرانية ناطقة بالإنجليزية

شطب موقع "يوتيوب" حساب قناة "برس تي في" الناطقة باللغة الإنجليزية الممولة من قبل إيران، بدعوى مخالفتها معاييره.

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء بأن حساب القناة الذي كان يضم مئات الفيديوهات وبلغ عدد متابعيه 28 ألف شخص شُطب في وقت سابق من الشهر الجاري بدعوى نشره دعاية مؤيدة لإيران والموجهة ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بعد اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق أوائل الشهر الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية اتخذ هذا القرار في ظل تشديد واشنطن عقوباتها ضد طهران في أعقاب شن إيران غارات على مواقع للجيش الأمريكي في العراق، ردا على اغتيال سليماني.

وأعرب "يوتيوب" عن التزامه بتنفيذ جميع العقوبات والقوانين، مؤكدا أنه لم يدفع أي عائدات إعلانات إلى الهيئات الإعلامية المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

في المقابل، اتهمت القناة التي تتخذ من طهران مقرا لها "يوتيوب" بفرض الرقابة على وسائل الإعلام، مشددة على أن شطب حسابها جاء دون تقديم أي توضيحات من الموقع.

وقد أطلقت القناة حسابا جديدا على "يوتيوب" نشرت عليه نحو 300 فيديو جديد.

وتعد قناة "بريس تي في" مرتبطة بإذاعة جمهورية إيران الإسلامية الرسمية المدرجة على القائمة السوداء الأمريكية منذ عام 2013، غير أن إدارتي الرئيسين السابق والحالي، باراك أوباما ودونالد ترامب، منحتاها حتى الآن الإعفاء من العقوبات.

المصدر: تايمز