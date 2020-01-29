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صحيفة: برلين تمتلك أدلة حول تعامل شركة "هواوي" مع المخابرات الصينية

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صحيفة: برلين تمتلك أدلة حول تعامل شركة
Reuters DR/IVE
شعار شركة هواوي الصينية
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أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن برلين تمتلك أدلة تشير إلى أن شركة "هواوي"، أكبر مورد لمعدات الاتصالات في العالم، كانت تتعاون مع المخابرات الصينية.

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وتشير وثيقة سرية تحصلت عليها الصحيفة من وزارة الخارجية الألمانية إلى أنه "في نهاية سنة 2019، تحصلت الحكومة الألمانية على معلومات من الولايات المتحدة تفيد بأن هواوي تعاونت بطريقة مثبتة مع السلطات الأمنية الصينية".

ومن المتوقع أن تؤجج المعلومات التي كشفتها الصحيفة الجدل الدائر وسط الحكومة الألمانية حول السماح لشركة "هواوي" من عدمه بالمشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس على أراضيها.

يذكر أن الولايات المتحدة تتهم شركة "هواوي" بالتجسس لصالح بكين، كما تدعو حلفاءها إلى عدم اللجوء لخدمات الشركة لبناء شبكة الجيل الخامس، في حين تنفي "هواوي" جميع التهم.

المصدر: "رويترز"

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