الرئيس الصيني: احتواء ومنع انتشار فيروس"كورونا" لا تزال مهمة معقدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء، إن عملية احتواء ومنع انتشار فيروس" كورنا" لا تزال مهمة معقدة

وكان بينغ، أوعز لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا"، لتحقيق "النصر على العدو".

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وحث شي جين بينغ السلطات الصينية مؤخرا، "التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة.

المصدر: وكالات