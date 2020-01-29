الصينيون يحاربون شبح "كورونا" بالعبوات والأكياس البلاستيكية! (صور)

بدأ الصينيون حول العالم بارتداء حاويات وأكياس بلاستيكية فوق رؤوسهم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة العشرات وأصابة الآلاف.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأشخاص بمختلف فئاتهم العمرية وهم يجابهون الفيروس القاتل بشتى الطرق، حيث يظهر عدة أشخاص وهم يرتدون فوق رؤوسهم حاويات(علب) بلاستيكية خلال تواجدهم في المطارات والأسواق.

وتظهر صور أخرى أشخاصا يرتدون أكياسا بلاستيكية تغطي كل جسدهم، عوضا عن أقنعة الوجه، كإجراء أكثر حماية لهم، ونظرا لنفاد الأقنعة في عدة مدن صينية.

وشوهدت عائلة في محطة للسكك الحديدية في هونغ كونغ وهي ترتدي حاويات بلاستيكية، وشاب يرتدي خوذة دراجة نارية خلال تواجده داخل القطار.

وتسبب الفيروس الشبيه بالإنفلونزا بوفاة أكثر من 130 شخصا وإصابة ما يقرب من 6000 آخرين حتى صباح اليوم الأربعاء.

ولا يوجد حتى الآن لقاح ضد الفيروس، لكن خبراء الصحة يحثون الناس على غسل أيديهم بانتظام بالماء والصابون وتجنب مشاركة الطعام والشراب والأواني مع الآخرين.

وينتشر الفيروس التاجي بواسطة جزيئات من السعال والعطس وتستغرق فترة احتضانه في أي مكان من يوم إلى 14 يوما.

ومعظم الحالات في الصين كانت في مقاطعة هوبي، وتحديدا في مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. يعتقد أنها انتشرت في البداية من سوق يبيع حيوانات حية وبرية بطريقة غير قانونية.

المصدر: ديلي ميل