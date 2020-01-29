إسرائيل تعلن تشكيل طاقم خاص لتطبيق أحد بنود "صفقة القرن"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، عن تشكيل طاقم خاص يناط به مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت مراسلتنا بأن الطاقم، الذي أعلن عنه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، يضم مسؤولين من الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختلفة.

وكان بينيت أمس أن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي تطور محتمل، حيث أرسل قوات إضافية إلى غور الأردن تحسبا لأي طارئ.

وأضاف بينيت: "نحن نواجه أياما مصيرية تتعلق برسم الحدود وتطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، مضيفا: "أسمع تهديدات من الجانب الفلسطيني لن يردعنا شيء، والجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر: RT