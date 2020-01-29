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البرلمان الإيراني يبعث برسائل إلى رؤساء برلمانات العالم الإسلامي للعمل على التصدي لـ"صفقة القرن"

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البرلمان الإيراني يبعث برسائل إلى رؤساء برلمانات العالم الإسلامي للعمل على التصدي لـ
Reuters West Asia News Agency via
البرلمان الإيراني
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بعث البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رؤساء برلمانات دول العالم الإسلامي للعمل على التصدي لـ"صفقة القرن".

وقال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، في رسالة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية: "ندين بشدة إعلان الرئيس الأمريكي خطة صفقة القرن المخالفة لكل القوانين والمقررات الدولية"، مؤكدا أن "فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي والقاسم المشترك لجميع طوائفه ومذاهبه".

وأضاف لاريجاني في الرسالة أنه "ستتم مواجهة أي اعتداء وانتهاك لسيادة الأراضي الفلسطينية واستمرار احتلالها".

بدورها أعلنت الخارجية الإيرانية، أن "إيران وبغض النظر عن خلافاتها مع بعض دول المنطقة، مستعدة للتعاون معها على كافة المستويات من أجل الحفاظ على وحدة المسلمين ومواجهة المؤامرة الكبيرة التي تستهدف كيان الأمة الإسلامية".

المصدر: RT + مهر

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