بعد رفعها سعر أقنعة الوجه 6 أضعاف.. تغريم صيدلية صينية أكثر من نصف مليون دولار!

قالت هيئة مراقبة السوق الصينية إنه سيتم تغريم صيدلية في بكين نصف مليون دولار بعد رفعها سعر أقنعة الوجه 6 أضعاف السعر الأصلي، ومحاولة استغلال انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد.

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وأضافت الهيئة في بيان لها أنه تم تغريم صيدلية "جيمين كانغتاي" في العاصمة 3 ملايين يوان (642 ألف دولار أمريكي) لرفعها سعر أقنعة الوقاية "N95" بشكل حاد.

وقال التلفزيون الحكومي إن المتجر رفع سعر علبة أقنعة "3M" أيضا إلى 850 يوان، بينما كان سعرها في الإنترنت 143 يوان فقط.

ومنذ يوم الخميس، حققت الهيئة التنظيمية في 31 حالة انتهاك لسعر أقنعة الوجه (كمامات الوقاية)، كما عززت الرقابة على أسعار معدات الحماية وعاقبت على الأنشطة غير القانونية، مثل اكتناز المعلومات أو اختلاقها حول رفع الأسعار.

وفي العاصمة التجارية شنغهاي، أمرت هيئة تنظيم السوق البلدية بإغلاق متجر للأدوية يبيع أقنعة دون المستوى، حسبما ذكرت حكومة المدينة.

وطلبت الهيئة التنظيمية من المتجر رد الأموال للمشترين والتخلص من المنتجات غير المباعة، على حد قولها على حسابها الرسمي فى تطبيق "ويبو".

وأسفر تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، عن مقتل 132 شخصا وإصابة ما يقرب من 6000 آخرين في الصين.

المصدر:"Weekly times"