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الخارجية الروسية: هولندا تعمدت افتعال فضيحة

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الخارجية الروسية: هولندا تعمدت افتعال فضيحة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الهولندي سعى متعمدا لافتعال فضيحة، بضم نائب غير مرغوب فيه  لزيارة روسيا ضمن وفد برلماني، على الرغم من التحذيرات الروسية.

وجاء في تعليق الخارجية الروسية في هذا الصدد: "على الرغم من تحذيراتنا، فقد قاموا باستفزازنا عمدا، وهم يعلمون جيدا عواقب هذا التصرف".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الجانب الهولندي، "سعى لافتعال فضيحة، بدلا من المناقشة البناءة لسبل تصويب العلاقات الروسية الهولندية والقضايا الدولية على جدول الأعمال".

المصدر: سبوتنيك 

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