ألمانيا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 4 حالات

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد إلى 4 حالات، وذلك بعد أقل من يوم من اكتشاف الحالة الأولى في ولاية بافاريا جنوبي البلاد.

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وكشف متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، إن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة بصاحب أول حالة إصابة مؤكدة بمرض الالتهاب الرئوي الجديد، بسبب فيروس "كورونا".

وكان المصاب الأول رجلا في الـ30 من العمر يدير شركة إنتاج قطع غيار للسيارات، والإصابات الـ3 الأخيرة شملت موظفين آخرين، ما دفع الشركة إلى إغلاق أبوابها.

وقالت الشركة، ومقرها ستوكدورف في منطقة شتارنبرغ، في بيان إنها ستظل مغلقة حتى يوم الأحد، وتم إبلاغ الموظفين في مقر الشركة بعدم السفر داخل ألمانيا أو خارجها.

المصدر: دوتشيه فيليه