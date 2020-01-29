أنقرة: رفض بلجيكا محاكمة عناصر "بي كا كا" انتهاك للقوانين

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن قرار القضاء البلجيكي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصا على علاقة بمنظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية، بمثابة انتهاك صارخ للقوانين.

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وعبرت الخارجية التركية، في بيان أصدرته الأربعاء، عن استيائها من قرار السلطات البلجيكية بشأن عدم محاكمة عناصر من "بي كا كا" في القضية المعروفة بـ "قضية أريادنا".

وأفاد البيان أن مسؤولي الادعاء الفدرالي البلجيكي أعلنوا موافقتهم على قرار غرفة الادعاء، بعدم محاكمة 36 شخصا بصفاتهم، سواء الشخصية منها أو الاعتبارية، ممن لهم صلة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

واعتبرت الخارجية التركية في البيان أن "هذا القرار بمثابة دوس بالأقدام على القوانين".

وشددت على أن القرار يعتبر "دليلا واضحا على دعم القضاء البلجيكي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي، معظمهم مدنيون وأطفال".

المصدر: الأناضول