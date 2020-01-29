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الكرملين: روسيا تواصل دراسة وتحليل "صفقة القرن"

ظريف عن "صفقة القرن": كابوس للمنطقة والعالم وجرس الإنذار للمسلمين

أخبار العالم

ظريف عن
Reuters Evgenia Novozhenina
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وجه وزير خارجية إيران ،محمد جواد ظريف، انتقادات شديدة جديدة إلى الخطة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معتبرا إياها "كابوسا للمنطقة والعالم".

وأعاد نشر ظريف على حسابه في "تويتر" في ساعات متأخرة من أمس الثلاثاء الخريطة التي نشرها البيت الأبيض أمس، وهي تظهر حدود الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية المستقبليتين المزعومتين، وعدّل عنوانها من "الرؤية من أجل السلام" (أي الاسم الرسمي للمشروع الأمريكي) إلى "السير نوما نحو كارثة".

ووصف ظريف، في معرض تعليقه على هذه الخريطة، الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" بأنها "مجرد مشروع وهمي لمطور عقاري مفلس، لكنها كابوس للمنطقة والعالم"، مبديا أمله في أن يكون هذا المشروع بمثابة "جرس الإنذار لجميع المسلمين الذين يسلكون الطريق الخاطئ".

وقبل ساعات من ذلك دعا ظريف إلى الاستفادة من مشروع التسوية المقترح من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي يقضي بالسماح لجميع الفلسطينيين بتقرير مستقبلهم ضمن إطار استفتاء عام، بدلا عن المضي قدما في تطبيق "صفقة القرن" التي رفضتها القيادة الفلسطينية قطعيا.

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المصدر: RT

 

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