بعد التهديد باستدعائه.. بومبيو يدلي بشهادته حول السياسة تجاه العراق وإيران

ذكرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي أنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران.

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وقال النائب، إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تحدث مع بومبيو يوم الثلاثاء وإن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة، مضيفا أنه سيعلن موعد الجلسة قريبا.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري، لكن الوزير رفض الحضور.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن مجلس النواب هدد باستدعائه (بومبيو) بسبب رفضه في السابق المثول أمام اللجنة.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في العراق في مطلع الشهر الجاري.

المصدر: وكالات